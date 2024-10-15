المزيد من الكوريين في العشرينيات والثلاثينيات يبدون نيتهم في الزواج والإنجاب

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أظهرت دراسة رسمية أن عددا متزايدا من الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر في كوريا الجنوبية ينوون الزواج وإنجاب الأطفال، وسط انخفاض معدلات المواليد وانحدار عدد السكان في البلاد.ووفقا لمسح أجرته اللجنة الرئاسية لمجتمع الشيخوخة والسياسات السكانية على ألفين و592 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاما، في الفترة بين 31 أغسطس و7 سبتمبر، قال 65.4% من غير المتزوجين إنهم يخططون للزواج أو ينوون القيام بذلك في المستقبل.ويزيد هذا الرقم بأربع نقاط مئوية مقارنة بـ61% في استطلاع أجري في شهر مارس من هذا العام. وارتفع عدد النساء في الثلاثينيات من العمر اللاتي أعربن عن استعدادهن للزواج بنسبة أحد عشر نقطة مئوية، ليصل إلى 60% خلال نفس الفترة.وقال 71.5% من المشاركين إنهم ينظرون بشكل إيجابي إلى الزواج، كما ارتفع التصور الإيجابي لإنجاب الأطفال بين النساء في سن 25 إلى 29 عاما، والذي بلغ 34.4% في مارس، بنسبة 13.7%، ليصل إلى 48.1%.وقال 68.2% من جميع المشاركين إنه من الضروري إنجاب الأطفال، بزيادة 7.1% عن مارس. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95% بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.2%.