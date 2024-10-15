ظهور قمر عملاق في سيول ليلة الخميس

Photo : YONHAP News

سيظهر في السماء فوق كوريا "قمر عملاق" ليلة بعد غد الخميس لأول مرة منذ 14 شهرا، مما يجعل القمر المكتمل يبدو أكثر إشراقا وأكبر من المعتاد.ووفقا لمتحف العلوم الوطني الكوري في "غواتشون"، أمس الاثنين، سيكون ذلك أول قمر عملاق منذ 31 أغسطس 2023، حيث سيبزغ فوق سيول في الساعة 5:38 من مساء يوم الخميس ويأفل في الساعة 7:22 من صباح يوم الجمعة.ويشير مصطلح "القمر العملاق" إلى القمر المكتمل وهو في أقرب نقطة من الأرض، أي على بعد حوالي 357 ألفا و200 كيلومتر.وسوف يعقد متحف العلوم الوطني في غواتشون حدث مراقبة مجانيا للجمهور، من الساعة 7 وحتى 9:30 من مساء الخميس.وسيمكن لمن تزيد أعمارهم عن سبع سنوات التسجيل عبر الإنترنت لحضور محاضرة عن القمر العملاق في المتحف، كما سيتم حدث المراقبة مباشرة على قناة المتحف الرسمية على يوتيوب.