استئناف التدريب في مجمع رودريجيز للرماية الحية لأول مرة منذ 6 أعوام

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سيُستأنف التدريب على الأسلحة النارية لأول مرة منذ ستة أعوام في مجمع "رودريجيز" للرماية الحية التابع لقوات الولايات المتحدة في منطقة "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي" الكورية الجنوبية.وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الدفاع الكورية وإدارة مدينة بوتشون وقيادة الفيلق الخامس للجيش الكوري الجنوبي وفريق عمل المواطنين، مذكرة تفاهم أمس الاثنين تقضي بتطبيع جميع التدريبات على إطلاق النار في مجمع الرماية الحية.وكانت تلك التدريبات تُجرى بشكل محدود منذ يناير 2018، عندما تم العثور على ارتدادات من حوالي 20 رصاصة أطلقتها القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية على المجمع المذكور في وحدة دبابات تابعة للفرقة الثامنة للمشاة الآلية التابعة للجيش الكوري الجنوبي، والتي تقع بالقرب من المجمع.ووفقا لوزارة الدفاع، فإن اعتماد المذكرة من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع جميع التدريبات على إطلاق النار في المجمع، بما في ذلك تدريبات طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي.وقالت الوزارة إن الاتفاق أرسى الأساس لجاهزية دفاعية أقوى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.