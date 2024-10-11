روسيا تتهم كوريا الجنوبية بانتهاك سيادة كوريا الشمالية والتدخل في شؤونها الداخلية

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اتهمت وزارة الخارجية الروسية كوريا الجنوبية بانتهاك سيادة كوريا الشمالية والتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في إطار مزاعم كوريا الشمالية بأن كوريا الجنوبية اقتحمت المجال الجوي الكوري الشمالي بطائرات بدون طيار.وفي بيان نُشر على موقع الوزارة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" إن مثل هذه الإجراءات من جانب سيول لا يمكن تفسيرها إلا على أنها "انتهاك صارخ لسيادة كوريا الشمالية، وتدخل في شؤونها الداخلية، بهدف تقويض النظام السياسي والحكومي الشرعي لدولة مستقلة وحرمانها من حقها في التنمية السيادية".وأشارت المتحدثة إلى أن التوتر في شبه الجزيرة الكورية تصاعد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وحثت سيول على أخذ تحذيرات بيونغ يانغ على محمل الجد، ووقف المزيد من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية من خلال حملتها المتهورة والاستفزازية.وأضافت زاخاروفا أن روسيا تظل ملتزمة بالقيام بدور بنّاء في شبه الجزيرة الكورية، والسعي إلى تجنب التطورات الخطيرة، وتوجيه الوضع نحو مسار إيجابي، بما في ذلك العمل من خلال إطار معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية.