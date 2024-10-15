بوتن يقدم مشروع قانون بشأن معاهدة المشاركة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية

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أفادت تقارير نشرتها وكالات الأنباء الروسية بأن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" قدّم مشروع قانون إلى مجلس النواب الروسي، "دوما"، للتصديق على معاهدة المشاركة الاستراتيجية التي أبرمتها موسكو مع كوريا الشمالية.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، قدم بوتن مشروع القانون إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين للتصديق على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة، التي تم إبرامها في شهر يونيو الماضي، حيث وقع بوتن والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على المعاهدة في 19 يونيو في بيونغ يانغ بعد محادثات القمة بينهما خلال زيارة بوتن الرسمية لكوريا الشمالية آنذاك.وتتضمن اتفاقية المشاركة الجديدة بندا بنص على المساعدة الدفاعية المتبادلة في حالة حدوث "عدوان" على أحد الطرفين.وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بدءا من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين البلدين.