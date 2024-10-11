زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعا أمنيا بشأن التوغلات المزعومة بطائرات الدرون

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عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين لمناقشة ردود الفعل على التوغلات المزعومة لطائرات الدرون، بدون طيار، الكورية الجنوبية في المجال الجوي لكوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن مدير مكتب الاستطلاع العام أطلع كيم على ما وصفته الوكالة بأنه "استفزاز خطير من قبل العدو". وأضاف التقرير أن كيم تلقى أيضا إحاطة من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي حول خطة للرد العسكري.وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع أطلع كيم على التدابير اللازمة لتحديث الأسلحة، كما قدم أمين حزب العمال المسؤول عن صناعة الذخائر إحاطة حول إنتاج الأسلحة والمعدات.وبعد سماعه للتقارير عن عمل هيئة الأركان العامة والاستعداد القتالي للوحدات الرئيسية، حدد كيم "اتجاه العمل العسكري الفوري" وأشار إلى "المهام البارزة التي يجب الوفاء بها في تشغيل الردع الحربي"، و"ممارسة كوريا الشمالية لحقها في الدفاع عن النفس لحماية السيادة الوطنية".ولم توضح وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تفاصيل هذه القرارات.