كيم يو جونغ تتهم الجيش الكوري الجنوبي بإرسال طائرات بدون طيار فوق بيونغ يانغ

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اتهمت "كيم يو جونغ"، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الجيش الكوري الجنوبي بإرسال طائرات بدون طيار فوق بيونغ يانغ في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة مساء أمس الاثنين، قالت كيم إن كوريا الشمالية تعرف أن الجيش الكوري الجنوبي "هو المسؤول الرئيسي" عن "تسلل الطائرات بدون طيار إلى بيونغ يانغ".كما ألقت كيم باللوم على الولايات المتحدة، قائلة إنه إذا تم "انتهاك سيادة دولة نووية من قبل كلاب روّضتها قوات اليانكيز، فيجب محاسبة سيد هؤلاء الكلاب".وقبل ذلك بيوم، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية لم تكتشف بعد من المسؤول عن التوغلات المزعومة للطائرات بدون طيار.وكان هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تصدر فيه كيم بيانات تنتقد فيها سيول.وفي يوم الجمعة، زعمت كوريا الشمالية أن طائرات بدون طيار كورية جنوبية اخترقت المجال الجوي الكوري الشمالي ثلاث مرات في شهر أكتوبر الجاري.