الرئيس يون يؤكد على ضرورة إلغاء ضريبة دخل الاستثمارات المالية

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أكد الرئيس "يون صوك يول" مجددا على ضرورة إلغاء ضريبة دخل الاستثمارات المالية، وطالب البرلمان بتوحيد الجهود ذات الصلة.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم في المكتب الرئاسي، حيث قال إن حكومته ستعمل على تسريع سياسة "زيادة قيمة الشركات المحلية"، من أجل تنشيط سوق رأس المال.كما قال الرئيس يون إن الحكومة ستقدم أيضا حوافز مختلفة للشركات الصديقة للمساهمين، بما في ذلك زيادة الأرباح، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى دورة حميدة تزيد فيها الشركات المحلية من قيمتها كما يتمتع المواطنون المستثمرون بأرباح وفرص أكبر.وأعرب الرئيس عن أمله في أن تعمل الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض معا من أجل القضاء على العوامل المسببة لعدم استقرار السوق، وكذلك تطوير سوق رأس المال المحلية من خلال إلغاء ضريبة دخل الاستثمارات المالية.