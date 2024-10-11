المنتخب الكوري لكرة القدم يواجه نظيره العراقي اليوم في التصفيات الآسيوية

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سيلتقي المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، الذي يسعى إلى التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي، بنظيره العراقي الذي يعتبر العائق الأكبر أمامه لتحقيق ذلك الهدف، ضمن التصفيات الآسيوية، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على ملعب "مير" في منطقة "يونغ إين"، بمقاطعة "كيونغ كي".وسوف يقود المنتخبَ الكوري المدربُ "هونغ ميونغ بو"، في هذه المباراة الرابعة ضمن المجموعة الثانية من الجولة الثالثة من تصفيات منطقة آسيا، ضد المنتخب العراقي.الجدير بالذكر أن المنتخب الكوري كان قد فاز على نظيره الأردني بهدفين مقابل لا شيء في مباراة أقيمت في الأردن يوم 10 من الشهر الجاري ليحتل المركز الأول متفوقا على المنتخب العراقي بفارق الأهداف، مع فوزين وتعادل واحد.وإذا فاز المنتخب الكوري في مباراة اليوم، فسوف يحظى بميزة للتأهل المباشر لنهائيات كأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية والوسطى.يشار إلى أن اللاعب الكوري الرئيسي "سون هُنغ مين" لن يشارك في مباراة اليوم بسبب إصابته في مباراة لفريقه "توتنهام"، كما أصيب المهاجمان الكوريان "هوانغ هي تشان" و"اوم جي سونغ" في المباراة أمام الأردن، وبالتالي تم اختيار اللاعبيْن "لي سُونغ او" و"مون سون مين" اللذين يلعبان في الدوري الكوري، كبديلين.