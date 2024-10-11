البرلمان الكوري يجري تفتيش على الحكومة من خلال 9 لجان دائمة

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يجري البرلمان الكوري اليوم عمليات تدقيق على الأعمال الحكومية من خلال تسع لجان برلمانية دائمة، بما في ذلك لجنة التشريع والقضاء، حيث يُتوقع أن تتصادم الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض حول عدد من القضايا مثل الاتهامات ذات الصلة بعملية نقل المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس، و"التدقيق المستهدف" على النائبة عن الحزب الديمقراطي المعارض "جون هيون هي" خلال فترة عملها كرئيسة للجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية.وستجري لجنة الثقافة والرياضة والسياحة جلسة تفتيش على هيئة الإذاعة الكورية، كي بي إس، ومؤسسة الصحافة، ووكالة ترويج صناعة ثقافة النشر، حيث يتوقع أن تندلع حرب كلامية بشأن زيارة "كيم كون هي"، قرينة الرئيس "يون صوك يول"، لعرض موسيقي تقليدية كورية أقيم بدون متفرجين في شهر أكتوبر من العام الماضي.ومن المتوقع أن تركز جلسة لجنة الإدارة العامة والأمن على استجواب عمدة سيول "أوه سيه هون" حول علاقته بـ"ميونغ تيه كيون"، الذي يعتبر شخصية رئيسية في شبهة تدخل السيدة "كيم" في بعض الترشيحات البرلمانية.ومن المتوقع أيضا أن تستدعي لجنة البيئة والعمل "جونغ إين سوب" رئيس شركة "هان هوا أوشن"، لطرح أسئلة تتعلق بما حدث بعد الاستحواذ على شركة "ديه او" لبناء السفن والهندسة البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، ستحضر الجلسات اليوم الفنانة "هاني" عضوة فرقة "نيو جينز"، والرئيس التنفيذي لوكالتها "آدور"، فيما يتعلق بقضية "تنمر الآيدولز".