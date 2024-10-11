كوريا تستضيف مؤتمر رؤساء القضاة في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2026

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تقرر عقد مؤتمر دولي يجمع رؤساء القضاة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية في عام 2026.وأوضحت المحكمة العليا الكورية أن المؤتمر التاسع عشر لرؤساء القضاة في آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قد قرر عقد المؤتمر القادم في كوريا. وقال رئيس المحكمة العليا الكورية "جو هيه ديه" في خطاب قبوله للقرار إنه سيتم عقد "مؤتمر سيجونغ الدولي" في عام 2025 لمشاركة نتائج أبحاث الملك سيجونغ حول سيادة القانون مع القضاة من جميع أنحاء العالم، وبناء على نتائجه، سيتم عقد مؤتمر رؤساء المحكمات العليا في عام 2026 بنجاح.وقد أصدرت المحكمة العليا الكورية خلال مشاركتها في اجتماعات كولالمبور مواد للترويج لإنجازات الملك سيجونغ، ووزعتها على وفود الدول المشاركة.يذكر أن مؤتمر رؤساء القضاة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعقد كل عامين بمشاركة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا واليابان وسنغافوره والصين وفيتنام والفلبين والولايات المتحدة، من أجل مناقشة الشؤون القضائية الدولية، وقد حضر مؤتمر هذا العام 29 دولة، تحت شعار "سيادة القانون وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".وكانت كوريا الجنوبية قد ترأست مؤتمر رؤساء القضاة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عاميْ 1999 و2011.