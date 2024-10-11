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كوريا تستضيف مؤتمر رؤساء القضاة في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2026

Write: 2024-10-15 14:10:41Update: 2024-10-15 14:32:59

كوريا تستضيف مؤتمر رؤساء القضاة في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2026

Photo : YONHAP News

تقرر  عقد  مؤتمر  دولي  يجمع  رؤساء  القضاة من  منطقة  آسيا  والمحيط  الهادئ في  كوريا  الجنوبية في  عام  2026. 
وأوضحت  المحكمة  العليا الكورية  أن  المؤتمر التاسع  عشر  لرؤساء القضاة  في  آسيا  والمحيط  الهادئ، الذي  عقد  في  العاصمة  الماليزية كوالالمبور،  قد  قرر  عقد  المؤتمر القادم  في  كوريا. وقال  رئيس  المحكمة العليا  الكورية  "جو هيه  ديه"  في  خطاب  قبوله  للقرار  إنه  سيتم  عقد  "مؤتمر  سيجونغ الدولي"  في  عام  2025  لمشاركة نتائج  أبحاث  الملك  سيجونغ  حول  سيادة  القانون مع  القضاة  من  جميع  أنحاء  العالم،  وبناء  على  نتائجه، سيتم  عقد  مؤتمر  رؤساء  المحكمات العليا  في  عام  2026  بنجاح. 
وقد  أصدرت  المحكمة العليا  الكورية  خلال  مشاركتها  في  اجتماعات  كولالمبور مواد  للترويج  لإنجازات الملك  سيجونغ،  ووزعتها على  وفود  الدول  المشاركة. 
يذكر  أن  مؤتمر  رؤساء  القضاة في  منطقة  آسيا  والمحيط  الهادئ يعقد  كل  عامين  بمشاركة  دول  منطقة  آسيا  والمحيط  الهادئ، بما  في  ذلك  أستراليا  واليابان وسنغافوره  والصين  وفيتنام والفلبين  والولايات  المتحدة، من  أجل  مناقشة الشؤون  القضائية  الدولية، وقد  حضر  مؤتمر  هذا  العام  29  دولة،  تحت  شعار  "سيادة  القانون وتكنولوجيا  الذكاء  الاصطناعي".
وكانت  كوريا  الجنوبية قد  ترأست  مؤتمر  رؤساء  القضاة في  منطقة  آسيا  والمحيط  الهادئ في  عاميْ  1999  و2011.
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