برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري يخطط لشراء طائرات درون استطلاعية من الخارج

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صرح برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية بأنه قرر تبني نظم قتالية غير مأهولة، بما يتماشى مع انخفاض عدد الجنود والتغيرات في بيئة ساحات المعارك، كما سيستثمر أيضا في تأمين نظم الأسلحة المناسبة لساحات المعارك المستقبلية.وأوضح البرنامج في تقرير قدمه اليوم إلى اللجنة البرلمانية للدفاع الوطني، ضمن عمليات التفتيش البرلمانية على الحكومة، أنه سيطبق نظما قتالية غير مأهولة بأشكال مختلفة لتأمين قدرات الرد الهجومية على الاستفزازات الكورية الشمالية، والاستعداد للانخفاض في عدد الجنود، والحد من الخسائر البشرية.وأضاف أنه قرر إدخال طائرات درون صغيرة وذاتية التدمير، وطائرات درون استطلاعية للعمليات الخاصة، والتي تتطلب انتشارا سريعا ولكن يصعب الحصول عليها في فترة زمنية قصيرة، من خلال الشراء من الخارج.وأشار التقرير إلى أنه تم في هذا السياق توقيع عقد يوم 2 أكتوبر الجاري مع شركة دفاع بولندية لاستيراد طائرات درون انتحارية صغيرة، كما سيتم شراء المنتجات التجارية المدنية المحلية مثل طائرات الدرون الصغيرة للاستطلاع والتي تُستخدم كمواد استهلاكية، ثم تخزين كميات منها.وأوضح مسؤول في البرنامج أن هناك بعض الخطط للتعامل مع شركة متخصصة لضمان التوريد المستقر وفي الوقت المناسب للأنظمة غير المأهولة، مع الاستمرار في إنشاء البنية التحتية اللازمة، مثل بناء مدرج جديد لأبحاث وتطوير طائرات الدرون.