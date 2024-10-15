كوريا الشمالية تفجّر طريقين يربطان بين الكوريتين

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية قامت بتفجير طريق "كيونغ أوي" وطريق "دونغ هيه" اللذين يربطان بين الكوريتين.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول، في رسالة للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن التفجيرات وقعت خلال فترة الظهيرة اليوم، في أجزاء من الطريقين تقع في شمال خط ترسيم الحدود العسكرية، وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع ويعزز وضعه الأمني.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تعتزم اتخاذ تدابير مقابلة في حالة حدوث أضرار من الموجات الصوتية أو الاهتزازات أو الحطام المتطاير.وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي قد قالت يوم الأربعاء الماضي إنه ستقوم بقطع الطرق البرية والسكك الحديدية بين الكوريتين، كما ستجري عمليات لتحصين الحدود مع كوريا الجنوبية.