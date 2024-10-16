تعليق جولات المنطقة منزوعة السلاح بسبب التفجيرات الكورية الشمالية

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قررت إدارة مدينة باجو، التي تقع على الحدود بين الكوريتين في شمال مقاطعة كيونغ كي، تعليق جولات المنطقة منزوعة السلاح والمواقع ذات الصلة بعد أن فجرت كوريا الشمالية طريقين يربطان بين الكوريتين.وقالت إدارة مدينة باجو إنها قررت وقف الرحلات إلى مرصد "دورا" والنفق الثالث وقرية التوحيد اعتبارا من صباح أمس الثلاثاء بناء على طلب فرقة المشاة الأولى بالجيش الكوري الجنوبي.كما نصح الجيش سكان قرية التوحيد القريبة، وقرية "هيمارو"، وكذلك "ديسونغ دونغ"، وهي القرية الوحيدة داخل المنطقة منزوعة السلاح، بالبقاء في الداخل.وقال مصدر عسكري مسؤول إنه من غير المؤكد في الوقت الحالي متى ستُستأنف تلك الجولات.