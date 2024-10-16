سيول تعرب عن الأسف العميق للدعم الروسي لادعاءات بيونغ يانغ

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ردت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بالإعراب عن "الأسف العميق" إزاء دعم روسيا لتأكيدات كوريا الشمالية الأخيرة بأن كوريا الجنوبية اقتحمت مجالها الجوي بطائرات بدون طيار.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن كوريا الجنوبية تأسف بشدة إزاء قرار روسيا قبول مزاعم بيونغ يانغ واتهام كوريا الجنوبية بانتهاك سيادة كوريا الشمالية والتدخل في شؤونها الداخلية.وقال المسؤول إن كوريا الشمالية هي المسؤولة عن سلسلة الأحداث الأخيرة، قائلا إن بيونغ يانغ تعرّض مواطنيها للخطر بالأسلحة النووية وتشارك في لغة وسلوك عدوانيين.وأضاف المسؤول قائلا: لماذا لم تتخذ روسيا أي خطوات عندما أرسلت كوريا الشمالية طائرات بدون طيار عبر الحدود بين الكوريتين في عام 2022.وقال المسؤول إنه إذا كانت روسيا، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تريد أن تلعب دورا بناء في إرساء السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، فعليها إقناع كوريا الشمالية بالتوقف عن إثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، والعودة إلى الحوار والدبلوماسية.