بدء عملية التصويت في الانتخابات التكميلية

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انطلقت عملية التصويت في الانتخابات التكميلية في حوالي 2400 مركز اقتراع في خمس دوائر انتخابية كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء.ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المخصصة في مناطقهم فيما بين الساعة 6 صباحا و8 مساء اليوم، بعد تقديم بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة.وتشمل هذه الانتخابات التكميلية اختيار منصب المشرف في مكتب التعليم في منطقة سيول الحضرية، بالإضافة إلى مناصب عمدة منطقة "كوم جونغ" في بوسان، ومنطقة "كانغ هوا" في مدينة "إنتشون"، وكذلك "يونغ كوانغ" و"غوك صونغ" في مقاطعة جنوب جولا.ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية في حوالي منتصف الليل.وقد بلغت نسبة الإقبال على التصويت المبكر الذي استمر يومين وانتهى يوم السبت 8.98%.