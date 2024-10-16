روسيا تشكّل كتيبة من الجنود الكوريين الشماليين لحربها في أوكرانيا

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أفادت بعض التقارير بأن روسيا تقوم حاليا بتشكيل كتيبة من الجنود الكوريين الشماليين لحربها في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام أوكرانية، منها صحيفة "كييف بوست" وموقع "ليغا.نت"، عن مصادر في الجيش الأوكراني قولها إن روسيا تشكل كتيبة خاصة ضمن اللواء الحادي عشر لشن هجمات جوية منفصلة تابعة للجيش الروسي.وأوضح موقع "ليغا.نت" أن الكتيبة الجديدة، التي من المتوقع أن تضم حوالي ثلاثة آلاف كوري شمالي، يتم تزويدها حاليا بأسلحة صغيرة وذخيرة. وأضاف أن الكتيبة قد يتم نشرها في منطقة "كورسك" بالقرب من الحدود الأوكرانية، التي هاجمتها أوكرانيا في أغسطس الماضي.ونقلت صحيفة "كييف بوست" عن مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية قوله إن كوريا الشمالية تقدم دعما واسع النطاق لروسيا، ليس فقط بالأسلحة والمعدات العسكرية، ولكن أيضا من خلال توفير الأفراد.