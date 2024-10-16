المنتخب الكوري لكرة القدم يفوز على نظيره العراقي في التصفيات الآسيوية

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على المنتخب العراقي بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مباراة أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.وتمكن المنتخب الوطني الكوري لكرة القدم بقيادة المدرب "هونغ ميونغ بو" من الفوز بالمباراة التي أقيمت على ملعب "يونغ إين ميريو" في جنوب سيول، والتي كانت ضمن المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا.وتغيب قائد المنتخب الكوري "سون هُنغ مين" والمهاجم "هوانغ هي تشان" عن المباراة بسبب الإصابات.وسجل "أوه سي هون" هدف الافتتاح في الدقيقة 41، وهو هدفه الدولي الأول. ثم سجل "أوه هيون كيو" و"لي جيه سونغ" الهدفين الثاني والثالث في آخر 25 دقيقة من الوقت الأصلي.وبهذا الفوز، الذي يعد الثالث لمنتخب كوريا الجنوبية على التوالي في تصفيات كأس العالم، حقق المنتخب الكوري عشر نقاط ليظل في صدارة المجموعة الثانية.وسوف يواجه المنتخب الكوري الجنوبي منتخبيْ الكويت وفلسطين في منتصف نوفمبر القادم.