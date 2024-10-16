كوريا تضيف 144 ألف وظيفة في سبتمبر

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 140 ألف وظيفة في شهر سبتمبر الماضي، مع بقاء نمو الوظائف في مستوى أعلى من 100 ألف للشهر الثالث على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 28.8 مليون شخص في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة 144 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وانخفض عدد الوظائف الجديدة إلى ما دون 100 ألف في شهريْ مايو ويونيو، لكنه انتعش في يوليو.وارتفع معدل تشغيل من هم في سن 15 عاما فأكثر بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 63.3% في سبتمبر، وهو أكبر رقم مسجل لأشهر سبتمبر منذ بدأت الدولة في تجميع البيانات الشهرية ذات الصلة في عام 1982.وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 39 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى 622 ألفا في سبتمبر، مع انخفاض معدل البطالة بنسبة 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.1%.