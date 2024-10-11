واشنطن تحث بيونغ يانغ على وقف تصعيد التوتر

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حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية، وذلك ردا على قيام بيونغ يانغ بتفجير أجزاء من الطرق التي تربط بين الكوريتين.جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" أمس الثلاثاء، حيث قال إن الولايات المتحدة تراقب تحركات كوريا الشمالية بالتنسيق الوثيق مع حليفتها كوريا الجنوبية،ودعا "ميلر" كوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار والدبلوماسية.وكانت كوريا الشمالية قد فجّرت أجزاء من الطريقين اللذين يربطان بين الكوريتين أمس الثلاثاء في محاولة واضحة لقطع جميع العلاقات مع كوريا الجنوبية.وفي معرض تعليقه على التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ترسل قوات إلى روسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا، قال "ميلر" إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء ذلك.وأضاف أنه إذا تبين أن هذا صحيح، فهو يدل ذلك على أنه تم تحقيق خطوة مهمة في العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، كما يشير في الوقت نفسه إلى مستوى جديد من اليأس من جانب روسيا.