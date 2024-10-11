واحد من بين كل 3 مسنين كوريين يعيش بمفرده

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تبين أن واحدا من بين كل ثلاثة مسنين في كوريا الجنوبية يعيش بمفرده.وطبقا لنتائج مسح أجرته وزارة الصحة والرفاهية، بلغت نسبة الأسر المكونة من شخص مسن واحد، من بين أسر المسنين، 32.8% على أساس عام 2023، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 2020.وأشارت نتائج المسح إلى أن نسبة أسر المسنين المكونة من زوجين بلغت 55.2%، فيما بلغت نسبة أسر المسنين الذين يعيشون مع أولادهم 10.3%.وأعرب المشاركون في المسح عن اعتقادهم بأن المسنين هم الذين تبلغ أعمارهم في المتوسط 71.6 عام أو أكثر، بزيادة مقدارها 1.1 عام مقارنة بعام 2020.وفيما يتعلق بالميراث، قال 24.2% من المشاركين إنهم سينفقون ممتلكاتهم على أنفسهم أو أزواجهم، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بما كان عليه قبل 3 أعوام.وبلغت حصة المسنين العاملين من بين جميع المسنين 39%، مسجلة بذلك زيادة مستمرة منذ عام 2017.