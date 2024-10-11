روسيا تشكل كتيبة من جنود أرسلتهم كوريا الشمالية

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نقلت تقارير نشرتها وسائل إعلام أوكرانية أمس الثلاثاء عن مصدر عسكري أوكراني قوله إن الجيش الروسي يقوم حاليا بتكوين كتيبة من جنود أرسلتهم كوريا الشمالية.وأضاف أنه يتم تزويد الكتيبة المكونة من حوالي 3 آلاف جندي كوري شمالي، بأسلحة صغيرة الحجم وذخائر حية، ومن المتوقع أن يتم نشرها على الخطوط الأمامية في ولاية كورسك الروسية قريبا.وقال مصدر عسكري أوكراني آخر إن 18 جنديا كوريا شماليا تابعين لهذه الكتيبة قد فروا بشكل جماعي.وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد قالت في تقرير نشرته الأسبوع الماضي إن الآلاف من جنود المشاة الكوريين الشماليين يتلقون حاليا تدريبات في روسيا، بحيث يمكن نشرهم على الخطوط الأمامية في غضون هذا العام.ومن جانبه، قال البيت الأبيض الأمريكي إنه لا يستطيع تأكيد صحة هذه التقارير، لكنه أعرب عن قلقه البالغ إزاءها.