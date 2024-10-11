رئيس هيئة الأركان المشركة الكوري يلغي زيارة للولايات المتحدة

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قرر رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "كيم ميونغ سو" إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الولايات المتحدة، وذلك في ضوء الوضع الأمني الخطير حاليا في المنطقة، خاصة بعد قيام كوريا الشمالية بتفجير أجزاء من الطرق التي تربط بين الكوريتين.وكان من المقرر أن يغادر "كيم" سيول أمس الثلاثاء متوجها إلى الولايات المتحدة لحضور محادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، وسوف يتم بدلا من ذلك إجراء هذه المحادثات عبر الفيديو.وكانت كوريا الشمالية قد فجرت الأجزاء الموجودة على أراضيها من الطرق المتصلة بكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، بعد 6 أيام من إعلانها عن قطع جميع الطرق والسكك الحديدية التي تربط بين الكوريتين، وتحصين المناطق ذات الصلة من خلال تثبيت هياكل دفاعية متينة.وقام الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق طلقات تحذيرية ردا على التفجيرات الكورية الشمالية.