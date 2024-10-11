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الثقافية

الكاتبة هان كانغ تعرب عن أملها في أن تكتب بهدوء

Write: 2024-10-16 13:38:45Update: 2024-10-16 14:27:33

الكاتبة هان كانغ تعرب عن أملها في أن تكتب بهدوء

Photo : YONHAP News

قالت الكاتبة الكورية "هان كانغ" الفائزة بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024، إنها لا تريد أن تكون في دائرة الضوء، وأنها تحتاج لبعض الوقت للتفكير فيما تعنيه تلك الجائزة.
وأدلت الكاتبة "هان" بهذه التصريحات في مقابلة أجرتها معها قناة "إس في تي" التلفزيونية السويدية فور الإعلان عن فوزها بالجائزة، حيث قالت إنها تحب العيش في سلام وهدوء، وأنها تريد التركيز على الكتابة.
وردا على سؤال عما يمكن أن نتعلمه من الأحداث التاريخية الرهيبة التي نواجهها حاليا، قالت الكاتبة "هان" إنه قد أتيحت لنا الكثير من الفرص للتعلم عبر التاريخ ومن خلال الكلمات، ولكن يبدو أن الأشياء الفظيعة يتكرر حدوثها.
وأعربت عن أملها في أن يتمكن الناس من تعلم دروس الماضي يوما ما، مؤكدة على أهمية وقف القتل.
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