كوريا الشمالية تنص في دستورها على أن كوريا الجنوبية دولة معادية

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الشمالية أن مجلس الشعب الأعلى عدل مؤخرا دستورها لينص على أن كوريا الجنوبية "دولة معادية".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، اليوم الخميس، إن تفجير أجزاء من الطرق التي تربط بين الكوريتين كان إجراء "حتميا ومشروعا" يتماشى مع الدستور الذي يصف كوريا الجنوبية بوضوح بأنها "دولة معادية".وأضاف التقرير أن عملية التفجير جاءت بسبب الظروف الأمنية المتدهورة التي وصلت إلى حافة حرب لا يمكن التنبؤ بها، بسبب الاستفزازات السياسية والعسكرية الخطيرة للقوى المعادية.وكان مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قد عقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لتعديل الدستور، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل التعديل.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إجراء تغييرات دستورية لإزالة أي بنود تتعلق بالتوحيد السلمي بين الكوريتين وتحديد الحدود الإقليمية للبلاد، بما في ذلك الحدود البحرية.