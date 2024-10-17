لا مفاجآت في الانتخابات التكميلية مع فوز كل حزب في مناطق نفوذه التقليدية

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لم تشهد الانتخابات التكميلية التي جرت أمس الأربعاء في كوريا الجنوبية أي مفاجآت، حيث فاز كل حزب سياسي في مناطق نفوذه التقليدية.وكانت هناك 5 مقاعد إدارية في تلك الانتخابات التكميلية، وهي منصب مدير مكتب التعليم في العاصمة سيول، بالإضافة إلى مناصب العمدة في حي "كوم جونغ" في "بوسان"، وبلدة "كانغ هوا" في "إنتشون"، وبلدتي "يونغ كوانغ" و"كو كصونغ" في مقاطعة جنوب "جولا".وقد فاز حزب قوة الشعب الحاكم في معاقله التقليدية في "بوسان" و"إنتشون"، بينما حقق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، انتصارا في الدائرتين الانتخابيتين في مقاطعة جنوب "جولا"، بعد معركة ثلاثية شرسة مع حزبين صغيرين هما حزب إعادة بناء كوريا وحزب "جين بو".وانتُخب "جونغ غُن شيك"، وهو مرشح ليبرالي وأستاذ فخري في جامعة سيول الوطنية، رئيسا لمكتب التعليم في سيول.وبلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات التكميلية 24.62%.