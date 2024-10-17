نواب وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان يجتمعون في سيول

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اجتمع كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في سيول أمس الأربعاء، حيث ناقشوا التعاون في معالجة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية في أعقاب تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وعقد النائب الأول لوزير الخارجية "كيم هونغ كيون" ونائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل" ونائب وزير الخارجية الياباني "ماساتاكا أوكانو" الاجتماع الرابع عشر لنواب وزراء الخارجية، وذلك بعد 5 أشهر من الاجتماع السابق في واشنطن.وناقش نواب الوزراء إجراءات التعامل مع حالة التوتر الشديدة في شبه الجزيرة الكورية الناتجة عن مزاعم كوريا الشمالية الأخيرة بأن كوريا الجنوبية أرسلت طائرات مسيّرة إلى بيونغ يانغ، وتفجيرها أجزاء من الطرق التي تربط بين الكوريتين.كما ناقش الاجتماع أيضا ارتكاب بيونغ يانغ استفزازات قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها يوم 5 نوفمبر، بالإضافة إلى بحث موضوع إنشاء أمانة للتعاون بين الدول الثلاث.ومن المنتظر أن يكشف المسؤولون عن نتائج اجتماعهم في مؤتمر صحفي مشترك.