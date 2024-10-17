إطلاق فريق دولي متعدد الأطراف لمراقبة تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية

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أطلقت كوريا الجنوبية و10 دول أخرى آلية جديدة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية، لتحل محل لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي لم تعد سارية المفعول حاليا بسبب فيتو روسي في وقت سابق.وأصدر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "كيم هونغ كيون" ونائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل" ونائب وزير الخارجية الياباني "ماساتاكا أوكانو" وسفراء 8 دول أخرى لدى سيول، بيانا مشتركا في مقر وزارة الخارجية الكورية أمس الأربعاء، أعلنوا فيه عن إطلاق فريق متعدد الجنسيات لمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وكانت الدول الأخرى المشاركة هي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.ويحل الفريق الجديد محل فريق الخبراء الذي تشكل في عام 2009 في إطار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بعد التجربة النووية الثانية لكوريا الشمالية، والذي تم حله في أواخر شهر أبريل الماضي، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض، فيتو، ضد تجديد ولايته.وسوف يعمل الفريق الجديد خارج إطار الأمم المتحدة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه تم تشكيل هذا الفريق لملء الفراغ في مراقبة انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك تجارة الأسلحة غير المشروعة.