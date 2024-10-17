رئيس أوكرانيا يؤكد دعم كوريا الشمالية لروسيا بالأفراد

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قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن سلطات المخابرات الأوكرانية أكدت أن كوريا الشمالية تدعم المجهود الحربي الروسي، ليس بالأسلحة فقط بل بالأفراد أيضا.وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة "رويترز"، أدلى "زيلينسكي" بهذه التصريحات أمس الأربعاء في أثناء عرض ما يسمى بـ"خطة النصر"، أمام البرلمان الأوكراني.وقال "زيلينسكي" إن كوريا الشمالية جزء مما أسماه بـ"تحالف المجرمين"، الذي يدعم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وتشارك عمليا في الحرب ضد أوكرانيا من خلال إرسال عمال المصانع وقواتها لتحل محل الروس الذين قتلوا في الحرب.كما اتهم زيلينسكي الصين وإيران بالانتماء إلى نفس "تحالف المجرمين".