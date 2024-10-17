إيشيبا يهدي قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل

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أفادت بعض التقارير بأن رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" أرسل قربانا إلى ضريح "ياسوكوني" الحربي المثير للجدل.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الخميس، أرسل "إيشيبا" قربان ممن نوع "ماساكاكي" في وقت سابق من ذلك اليوم، وهو اليوم الأول من مهرجان الخريف الذي يقام في الضريح. ومن المتوقع ألا يزور "إيشيبا" الضريح شخصيا خلال المهرجان الذي يستمر لمدة 3 أيام.ولم يقم سلفه "فوميو كيشيدا" بزيارة ضريح "ياسوكوني" شخصيا خلال فترة ولايته، لكنه دأب على إرسال القرابين في مهرجانيْ الربيع والخريف، وكذلك في ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس.ويعتبر الضريح الذي يكرّم قتلى الحرب في اليابان، ومن بينهم 14 من مجرمي الحرب من الفئة الأولى، رمزا للعدوان العسكري الياباني.وغالبا ما تثير زيارات القادة السياسيين اليابانيين للضريح احتجاجات من قبل كوريا الجنوبية والصين.