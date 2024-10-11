النيابة العامة تقرر عدم توجيه اتهام للسيدة الأولى في قضية دويتش موتورز

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قررت النيابة العامة عدم توجيه اتهام إلى السيدة الأولى الكورية "كيم كون هي"، للاشتباه في تورطها في قضية التلاعب بأسهم شركة "دويتش موتورز"، وبناء على ذلك، صدر حُكم ببراءتها في القضية بعد 4 أعوام و6 أشهر من بدء تحقيقات النيابة في أبريل 2020.وتوصل قسم التحقيقات في قضايا الفساد التابع للنيابة العامة في منطقة سيول المركزية اليوم الخميس، إلى أن كيم غير مذنبة بانتهاك قانون سوق رأس المال، موضحا أنه قام بمراجعة شاملة لمشاركة كيم المزعومة في التلاعب بالسوق، ووجد أنه من الصعب الاعتراف بتعاونها مع المتهمين الرئيسيين أو مشاركتها في جرائم مثل تكليف إدارة الحسابات أو طلب مبيعات الأسهم مع معرفتها بجرائم التلاعب في السوق.وقد سبق للنيابة العامة أن حققت في القضية في عاميْ 2020 و2021 وأدانت المتهمين الرئيسيين، بمن فيهم رئيس شركة "دويتش موتورز" السابق " كوان او سو"، حيث اكتشفت أن 6 حسابات باسم كيم قد استخدمت في الجريمة. وأوضحت النيابة العامة أن كيم كانت قد أكدت عدم معرفتها بما إذا كان هناك أي تلاعب في السوق منذ أن قامت بتكليف رئيس الشركة السابق "كوان" بإدارة حساباتها، وأنه ليس لديها أي فكرة عما إذا كان قد ارتكب جريمة التلاعب بالسوق.وأشارت النيابة العامة أيضا إلى أن "كوان" ومديري الحسابات الآخرين أكدوا من جانبهم أنهم لم يخبروا كيم على الإطلاق بأنهم كانوا يتلاعبون بالسوق أو يديرون أسعار الأسهم، وأن كيم لم تكن على علم بذلك.