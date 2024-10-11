جيه هوب عضو بي تي إس ينهي خدمته العسكرية

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أنهى "جيه هوب" عضو فرقة "بي تي إس" خدمته العسكرية الإلزامية صباح اليوم الخميس، بعد أن كان قد دخل الجيش في شهر أبريل من العام الماضي، ليكون ثاني أعضاء الفرقة في إتمام الخدمة العسكرية بعد "جين"، وقد عمل خلالها كمدرب مساعد في مركز تدريب المجندين التابع لفرقة المشاة رقم 36، في مدينة "وان جو" بمقاطعة "كانغ وان".وبهذه المناسبة قالت شركة "بيغ هيت موزيك" الراعية للفرقة إنها لم تقم بإعداد حدث منفصل احتفالا بإتمامه الخدمة العسكرية، وذلك لمنع وقوع حوادث تتعلق بالسلامة، لكنّ معجبيه الكوريين احتفلوا بإنهائه الخدمة العسكرية من خلال تعليق بالونات للتهنئة في السماء و30 لافتة بدلا من زيارته.وفي الولايات المتحدة تم بث إعلان تهنئة عبر شاشات عرض إلكترونية كبيرة في ساحة "تايم سكوير"، أعدها معجبوه هناك، كما تم نشر مقاطع فيديو للتهنئة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان والمجر وإسبانيا والمملكة المتحدة.وبالإضافة إلى ذلك، كشفت نوادي معجبيه في اليابان اليوم عن نصب تذكاري تم إعداده في مسقط رأس الفنان في منطقة "بوك كو" في مدينة "كوانغ جو".