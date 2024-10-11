اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي بمشاركة كوريا الجنوبية

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يُعقد اليوم الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعٌ لوزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، بحضور ممثلي 4 دول شريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية.وخلال الاجتماع الذي يستمر يومين، سيركز وزراء دفاع 32 دولة على تعزيز الردع ودعم أوكرانيا.ويعد هذا أول اجتماع وزاري يرأسه الأمين العام الجديد للحلف "مارك روته" منذ توليه مهام منصبه في أوائل هذا الشهر. وسوف يشارك عن الجانب الكوري نائب وزير الدفاع "كيم سون هو".وكان الأمين العام للحلف قد أكد أمس على أن اجتماع وزراء الدفاع الذي يعقد لأول مرة بحضور ممثلي الدول الشريكة الأربع، بما في ذلك كوريا الجنوبية، يستهدف تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الابتكار وسلاسل التوريد والإنتاج الدفاعي.وأعرب "روته" عن امتنانه لكوريا الجنوبية لدعمها في تزويد حلفاء الناتو بإمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة والمنتجات الصناعية الدفاعية، مشيرا إلى أنه يمكن لكوريا الجنوبية إنتاج الإمدادات العسكرية بسرعة عالية جدا وبسعر مقبول.يذكر أن كوريا الجنوبية تسعى حاليا بالفعل إلى توسيع وجودها في السوق الأوربية من خلال توقيع عقود تصدير دفاعية واسعة النطاق مع بعض الدول الأعضاء في الناتو، مثل بولندا ورومانيا.