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الثقافية

أول ظهور للكاتبة هان كانغ منذ الإعلان عن فوزها بجائزة نوبل

Write: 2024-10-17 13:46:52Update: 2024-10-17 13:56:52

أول ظهور للكاتبة هان كانغ منذ الإعلان عن فوزها بجائزة نوبل

Photo : YONHAP News

من  المتوقع  أن  تظهر  الكاتبة الكورية  "هان  كانغ" علنا  لأول  مرة  منذ  الإعلان عن  فوزها  بجائزة نوبل  في  الأدب، حيث  تحضر  حفل  جائزة  "بوني جونغ  للابتكار"  الثامن عشر،  الذي  سيقام  بعد  ظهر  اليوم  في  قاعة  "بوني جونغ"،  في  برج  "آي  باك" في  العاصمة  سيول. 
يذكر  أن  حضور  "هان  كانغ" هذا  الحفل  كان  قد  تقرر  قبل  حصولها على  جائزة  نوبل،  حيث  اختارت مؤسسة  "بوني  جونغ" الكاتبة  "هان  كانغ" في  الشهر  الماضي لتكون  فائزة  بجائزة الابتكار  لهذا  العام.
وأوضحت  المؤسسة  سبب  اختيارها  بالقول إن  "هان  كانغ" قد  أسعدت  الكثير من  القراء  الكوريين والأجانب  على  حد  سواء  بوعيها الموضوعي  الذي  يوفر  نظرة  عميقة  إلى  العالم الداخلي  للإنسان،  وقوتها التعبيرية  التي  يتردد  صداها  مع  العواطف،  مع  رفع  مكانة  الأدب  الكوري من  خلال  حصولها على  جائزة  "بوكر"  البريطانية للمرة  الأولى  من  بين  الكتاب الكوريين.
وكانت  "هان  كانغ" قد  رفضت  عقد  مؤتمر  صحفي  بعد  اختيارها للفوز  بجائزة  نوبل  في  الأدب  يوم  10  أكتوبر  الجاري، وأعلنت  أنها  ستعبر  عن  أفكارها من  خلال  خطاب  قبولها  الذي  ستتم  قراءته خلال  حفل  توزيع  جوائز  نوبل.
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