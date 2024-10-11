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السياسية

حفظ ألواح تذكارية لـ7 من مقاتلي الاستقلال المدفونين في الخارج في مقبرة سيول

Write: 2024-10-17 13:47:21Update: 2024-10-17 13:56:32

حفظ ألواح تذكارية لـ7 من مقاتلي الاستقلال المدفونين في الخارج في مقبرة سيول

Photo : YONHAP News

تم  حفظ  الألواح التذكارية  لـ7  من  مقاتلي  الاستقلال الكوريين  الذين  لقوا  حتفهم  في  الخارج  خلال  فترة  الاستعمار الياباني،  في  مقبرة  سيول  الوطنية. 
وقالت  وزارة  شؤون  الوطنيين  وقدامى المحاربين  إنها  أقامت  اليوم  مراسم  خاصة  لحفظ  الألواح  التذكارية لهؤلاء  المساهمين  في  الاستقلال  الكوري، وذلك  في  قاعة  التكريم  في  مقبرة  سيول  الوطنية. 
وتشمل  أسماء  أولئك  المقاتلين  كلا  من:  "كيم كيونغ  تشون"  الذي  حصل  على  وسام  رئاسي  في  عام  1998،  و"أوه سونغ  موك"  الذي  حصل  على  وسام  وطني  في  عام  2009،  و"هان تشانغ  كول"  الذي  حصل  على  ميدالية  وطنية  في  عام  2007،  و"كيم ميخائيل"  الذي  حصل  على  بوسام  وطني  في  عام  2010،  و"تشيه  سونغ  هاك"  الذي  حصل  على  وسام  وطني  في  عام  2006،  و"هان سونغ  كول"  الذي  حصل  على  وسام  وطني  في  عام  2008،  و"لي يونغ  هو"  الذي  حصل  على  وسام  وطني  عام  2010.
وحضر  حفل  التكريم عدد  من  أفراد  أسر  المقاتلين بمن  فيهم  السيدة "كيم  أول  كا" حفيدة  "كيم  كيونغ  تشون"،  والسيدة "باك  يلينا"  حفيدة  "تشيه  سونغ  هاك"،  بالإضافة إلى  وزيرة  شؤون  قدامى  المحاربين "كانغ  جونغ  إيه".
وقد  تم  حفظ  تلك  الألواح التذكارية  بعد  إجراء  مسح  على  مقابر  مقاتلي الاستقلال  الكوريين  في  آسيا  الوسطى وتلقي  طلبات  من  عائلاتهم.  وقالت  الوزيرة  كانغ  إن  كوريا  ستتذكر  إلى  الأبد  تضحياتهم خلال  أحلك  أوقات  الحكم  الاستعماري الياباني  لشبه  الجزيرة الكورية.
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