رئيس الحزب الحاكم يؤكد على أهمية إعادة تنظيم المكتب الرئاسي

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قال "هان دونغ هون" رئيس حزب قوة الشعب الحاكم إنه ينبغي على السيدة الأولى "كيم كون هي" التوقف عن ممارسة أي أنشطة خارجية تنفيذا لتعهداتها خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، ودعا مجددا إلى إجراء تغييرات في مسؤولي المكتب الرئاسي ذوي الصلة بالسيدة الأولى.جاء ذلك في اجتماع للمجلس الأعلى للحزب الحاكم عقد في مقر البرلمان اليوم، حيث قال "هان" إن جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة الحالية لا تتلقى استجابة إيجابية من قبل المواطنين بسبب تكرار تغطية جميع القضايا السياسية بالأحداث المتعلقة بالسيدة الأولى.وأشار هان إلى أن هناك هجمات سياسية غير معقولة من قبل أحزاب المعارضة، ولكن كانت هناك أيضا تصرفات لا تلبي توقعات المواطنين، وبالتالي ساءت المشاعر العامة بسبب الفشل في تقديم دليل على الشكوك وتفسيرها بشكل صحيح، مؤكدا على أهمية معالجة قلق الجمهور هذه المرة.وشدد على أن هناك حاجة مؤكدة وعاجلة لإعادة تنظيم المكتب الرئاسي في الأمور ذات الصلة بالسيدة الأولى، موضحا أنه لا يتم إجراء مثل هذا الإصلاح بالضرورة ردا على أي مخالفات، ولكن يتم إجراؤه بقوة عندما يكون ذلك ضروريا لتنفيذا السياسات الجيدة والسياسات التي تحظى بدعم الشعب.وأكد "هان" أيضا على ضرورة تقديم تفسير صادق للشبهات المثارة، والتعاون الفاعل إذا كانت هناك أي إجراءات ضرورية لتوضيح تلك الشبهات.