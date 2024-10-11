زعيم كوريا الشمالية يصف كوريا الجنوبية بأنها دولة أجنبية معادية

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وصف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كوريا الجنوبية بأنها "دولة أجنبية معادية بوضوح"، وقال إن كوريا الشمالية لن تتردد في استخدام القوة إذا انتهكت كوريا الجنوبية سيادتها.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، اليوم الجمعة، إن "كيم" أدلى بهذه التصريحات أمس في أثناء تفقده لمقر الفيلق الثاني للجيش الكوري الشمالي.وأفاد التقرير بأن "كيم" قال إن تدمير الطريقين اللذين كانا يربطان بين الكوريتين لا يعني "الإغلاق المادي فحسب، بل يعني أيضا نهاية العلاقة الشريرة مع سيول التي استمرت فترة طويلة، كما أن إغلاق الطريقين يضع حدا "لفكرة إعادة التوحيد غير المعقولة" وفكرة أن الكوريين الجنوبيين "إخواننا في الوطن".وأضاف أنه إذا استخدمت كوريا الشمالية القوة ضد كوريا الجنوبية فسوف يكون ذلك بمثابة "عمل انتقامي مشروع ضد الدولة المعادية"، وليس ضد أبناء الوطن.