الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قائد حماس السنوار

Photo : YONHAP News

زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل القيادي في حركة حماس "يحيى السنوار" خلال عملية عسكرية في جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء.وقد نُسب إلى "السنوار" أنه العقل المدبر لهجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والتي أدت إلى مقتل 1200 شخص.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس في بيان أن "السنوار" قُتل أمس الأربعاء بعد مطاردة استمرت عاما كاملا من قبل السلطات الإسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود التابعين للواء 828 الذي يعمل في جنوب قطاع غزة تمكنوا من التعرف على هوية 3 ممن أسماهم بالإرهابيين والقضاء عليهم، وتم التأكد من أن أحدهم هو "السنوار" بعد التعرف على الجثة.كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" مقتل "السنوار" اليوم الخميس في بيان آخر، ووصف ذلك بأنه "إنجاز عسكري ومعنوي كبير لإسرائيل، وانتصار للعالم الحر بأسره ضد محور الشر الإسلامي المتطرف بقيادة إيران".