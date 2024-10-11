الرئيس يون يتعهد بالمضي قدما في إصلاح المعاشات والعمل والمالية والتعليم

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تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بالتغلب على المقاومة والمضي قدما في خططه الإصلاحية لأنظمة العمل والمالية والتعليم والمعاشات.وأدلى الرئيس "يون" بهذه التصريحات أمس الخميس في "كانغ ننغ" بمقاطعة "كانغ وان"، خلال المؤتمر الوطني لمجلس حركة "مجلس الغد الأفضل"، وهي مجموعة مدنية تأسست في عام 1989.وقال "يون" إن مبادرات الإصلاح الرئيسية الأربع هي مهام عاجلة لتحقيق التنمية المستدامة في كوريا.وأشار الرئيس إلى أن الأخبار المزيفة تهدد الديمقراطية الليبرالية، وأن المبادئ الثلاثة للمجموعة المدنية المتمثلة في "الحقيقة والنظام والانسجام" قد صارت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.وتعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يحضر فيها رئيس حالي المؤتمر الوطني للمجموعة.