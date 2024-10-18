وزارة الخارجية تحث المبشرين المسيحيين الكوريين على مغادرة لبنان وإسرائيل

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حثت وزارة الخارجية في سيول بقوة المبشرين المسيحيين الكوريين الجنوبيين في لبنان وإسرائيل على المغادرة في أقرب وقت ممكن، وسط اشتداد الصراعات في الشرق الأوسط.وعقدت الوزارة اجتماعا لأكثر من 10 منظمات تبشيرية أمس الخميس لضمان سلامة المبشرين الكوريين الجنوبيين في الخارج، وزيادة الوعي بالسلامة بين المنظمات التبشيرية المسيحية.ودعا "هونغ صوك إين" المسؤول عن حماية الرعايا في الخارج والشؤون القنصلية، والذي ترأس الاجتماع، تلك المنظمات إلى إيلاء اهتمام خاص لسلامة المبشرين في الخارج.ونصح "هونغ" بشدة المبشرين المسيحيين الكوريين في لبنان وإسرائيل بمغادرة المنطقة على الفور عبر الرحلات الجوية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة في لبنان.ويوجد حاليا حوالي 30 كوريا جنوبيا في لبنان، و460 في إسرائيل، والعديد منهم مبشرون.