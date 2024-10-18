سيول تقول إن كوريا الشمالية تدعم روسيا بموظفين مدنيين وليس بقوات عسكرية

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قال نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي "كيم صون هو" إن الوزارة تشتبه في أن كوريا الشمالية أرسلت موظفين مدنيين لدعم المجهود الحربي الروسي، وذلك ردا على ادعاء من جانب أوكرانيا بأن كوريا الشمالية ترسل جنودها لمساعدة روسيا.وقدم نائب الوزير، الذي يزور بلجيكا حاليا لحضور اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي، ناتو، هذه المعلومات للصحفيين أمس الخميس.وقال "كيم" إنه سيتضح أكثر ما إذا كانت كوريا الشمالية ترسل أفرادا مدنيين أم جنودا عسكريين، بمجرد جمع المزيد من المعلومات وإجراء تقييم شامل.وأضاف أنه إذا كانت كوريا الشمالية ترسل بالفعل جنودا لدعم روسيا، فهي محاولة للحفاظ على قوة نظامها الحاكم، كما أن صفقات الأسلحة مع روسيا هي أعمال نابعة من يأس كوريا الشمالية.وفي وقت سابق من اليوم، ادعى الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، نقلا عن جهاز المخابرات في بلاده، أن 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية يستعدون للانضمام إلى القوات الروسية في قتالها ضد أوكرانيا.ومن ناحية أخرى، اتخذت الدول الغربية موقفا حذرا من هذا الادعاء، قائلة إنه بحاجة إلى أدلة.