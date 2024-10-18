رئيس أوكرانيا يقول إن 10 آلاف جندي كوري شمالي سينضمون للقوات الروسية

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قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن بلاده لديها معلومات مخابراتية تشير إلى أن كوريا الشمالية تستعد لإرسال 10 آلاف جندي للانضمام إلى القوات الروسية في القتال ضد بلاده.وأدلى "زيلينسكي" بهذه التصريحات أمس الخميس في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل عاصمة بلجيكا، حيث وصف أي تدخل كوري شمالي بأنه سيكون "الخطوة الأولى لنشوب حرب عالمية".وقال "زيلينسكي" إن أوكرانيا ستثير القضية إذا حصلت على معلومات تؤكد نشر تلك القوات، بينما أكد على أن كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل أفرادا وضباطا تكتيكيين إلى الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا مؤقتا، لكنه لا يستطيع إعطاء العدد الدقيق.