كوريا الجنوبية تجري مناورات هوكوك الميدانية بدءا من يوم الأحد

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن مناورات "هوكوك" العسكرية ستنطلق بعد غد الأحد.وأوضحت أن مناورات "هوكوك" هي مناورات سنوية واسعة النطاق تستهدف تعزيز التشغيل البيني وموقف الاستعداد العسكري، وسوف يشارك فيها هذا العام القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية الكورية، إلى جانب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وسوف يستمر إجراء هذه المناورات حتى يوم الثامن من نوفمبر.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن مناورات هذا العام ستجري بناء على سيناريوهات واقعية تتضمن استفزازات متوقعة وأنماط هجوم العدو.وقالت إن مناورات "هوكوك" ستساعد الجيش الكوري الجنوبي على تحسين قدراته القتالية وإظهار تصميمه على الحفاظ على جاهزيته القتالية القوية، وسط التهديدات المتزايدة من قبل كوريا الشمالية بإطلاقها المستمر لبالونات القمامة، وكشفها عن منشآت نووية.