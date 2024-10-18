رصد علامات على تعافي الطلب المحلي في كوريا

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن الطلب المحلي يشهد علامات على التعافي التدريجي، للشهر الثالث على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، فإن الاقتصاد الكوري يواصل تحقيق التعافي بفضل الانتعاش القوي في الصادرات والصناعات التحويلية.وأشار التقرير إلى أن الطلب المحلي يشهد علامات انتعاش تدريجي خاصة في الاستثمار في المرافق الإنتاجية، وصناعة الخدمات، وذلك على الرغم من أن وتيرة التعافي تختلف من قطاع إلى آخر.وقال التقرير إن الاستثمار في المرافق الإنتاجية انخفض في شهر أغسطس الماضي بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر الأسبق، لكنه كان قد زاد في يوليو بنسبة 10.2% مقارنة بشهر يونيو.وشهد حجم إنتاج صناعة الخدمات في أغسطس زيادة بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك زيادة للشهر الثالث على التوالي.وبلغ مؤشر ثقة المستهلكين 100 نقطة في سبتمبر، بعد أن كان 100.8 نقطة في أغسطس.