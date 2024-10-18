سيول وبكين تنافشان تعزيز التبادلات رفيعة المستوى

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قالت وزارة الخارجية في سيول إن مساعد نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشونغ بيونغ وان" الذي يقوم حاليا بزيارة للعاصمة الصينية بكين لحضور المنتدى الأول لمستقبل الصداقة الكورية الصينية، عقد محادثات مع نائب وزير الخارجية الصيني "سون وي دونغ".وتبادل الجانبان الآراء حول سبل تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة التي تزيد من التوتر بين الكوريتين، إلى جانب التعاون العسكري المتنامي بين كوريا الشمالية وروسيا.كما أجرى "تشونغ" لقاءات مع عدد من الأكاديميين الصينيين، بمن فيهم رئيس معهد الدراسات الدولية، ورئيس معهد دراسات العلاقات الدولية، حيث تبادل معهم الآراء حول الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.وجاء عقد منتدى مستقبل الصداقة الكورية الصينية بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية الصينية التي أقيمت في شهر نوفمبر من عام 2022.