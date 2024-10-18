الحكومة الكورية تبذل جهودا مكثفة لحل أزمة نقص عدد السكان

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن أزمة نقص عدد السكان تعد الأهم قبل أي تحدٍ آخر تواجهه كوريا الجنوبية، مؤكدا أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لحل تلك الأزمة.وأدلى رئيس الوزراء "هان" بهذه التصريحات في كلمة ألقاها في فعاليات "الأطفال سعادة" التي أقيمت اليوم الجمعة في سيول.وأكد "هان" أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستغلال أول زيادة في عدد المواليد الجدد في يوليو الماضي منذ 12 عاما، وزيادة عدد حالات الزواج بنسبة 32.9% مقارنة بالعام الماضي، كفرصة أخيرة لحل أزمة النقص في عدد السكان في البلاد.وأضاف أن الحكومة ستقوم بخلق بيئة ملائمة تتوافق فيها متطلبات العمل والأسرة، وذلك من خلال تطبيق نظام العمل المرن ودعم إجازة رعاية الأطفال.وقال رئيس الوزراء "هان" إن الحكومة تسعى لإنشاء وزارة جديدة لتخطيط الاستراتيجية السكانية من أجل التعامل مع مشكلة انخفاض معدلات المواليد، وزيادة الشيخوخة، إلى جانب سياسات الهجرة.