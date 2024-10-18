وزير الخارجية الكوري يلتقى بمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" أول من أمس الأربعاء مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أخيم شتاينر" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.وفي أثناء اللقاء، أعرب الوزير الكوري "تشو" عن نية الحكومة الكورية توسيع مساهمتها في البرنامج من خلال تنفيذ مشروعات للتعاون التنموي، خاصة في مجالات التعليم والإدارة العامة.كما أعرب عن أمل الحكومة الكورية في أن يقوم مركز سيول للسياسات، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدور محفز في عملية تقاسم الخبرات التنموية التي اكتسبتها كوريا الجنوبية مع دول العالم من خلال شبكة البرنامج واسعة النطاق.ومن جانبه، أعرب "شتاينر" عن اعتقاده بأن خبرات كوريا التنموية ستكون دروسا مهمة للعديد من الدول النامية، معربا عن أمله في أن تلعب كوريا الجنوبية دورا محوريا في مجالات تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.كما أعرب عن تقديره لقيام الحكومة الكورية بتوسيع مساهمتها المالية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا العام.