كوريا الجنوبية في المركزالـ21 عالميا من حيث حرية الإنترنت

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الحادية والعشرين عالميا من حيث حرية الإنترنت، بتراجع مقداره مركزين مقارنة بالعام الماضي.وطبقا لتقرير صدر أول من أمس الأربعاء عن مؤسسة "فريدوم هاوس"، وهي منظمة يقع مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن وتركز على تعزيز الديمقراطية والحرية عالميا، تم تصنيف كوريا الجنوبية كدولة تتمتع بحرية الإنترنت بشكل جزئي، بإحراز 66 نقطة من أصل 100 نقطة.وبهذا جاءت كوريا الجنوبية في المركز الـ21 من بين 72 دولة، بعد أن كانت في المركز الـ19 في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكورية وحزب قوة الشعب الحاكم هاجموا وسائل الإعلام التي وجهت انتقادات للحكومة قبل الانتخابات العامة، وأدرجوا وسائل الإعلام تلك ضمن القائمة السوداء.وتصدرت آيسلندا القائمة للعام الثاني على التوالي بإحراز 94 نقطة.