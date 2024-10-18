الرئيس يون يترأس اجتماعا أمنيا طارئا عقب الأنباء عن نشر كوريا الشمالية قواتها في أوكرانيا

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ترأس الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا أمنيا طارئا اليوم الجمعة لمناقشة التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في نشر قواتها للقتال إلى جانب روسيا في حربها مع أوكرانيا.وشارك في الاجتماع مسؤولون رئيسيون من مكتب الأمن الوطني ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الوطنية.واستعرض المشاركون بصورة شامل تأثير مشاركة كوريا الشمالية في الحرب الروسية الأوكرانية على أمن كوريا الجنوبية.كما تبادلوا المعلومات حول ما تم الإبلاغ عنه من تحركات الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا ودعم الشمال للمجهود الحربي الروسي، واتفقوا على أن الوضع الحالي يشكل تهديدا أمنيا خطيرا ليس فقط لكوريا الجنوبية بل للمجتمع الدولي بأسره.وعقد المشاركون العزم على اتخاذ إجراءات بالتعاون مع المجتمع الدولي.وقال المكتب الرئاسي إن حكومة "يون" تتبعت عن كثب جهود كوريا الشمالية لنشر قواتها منذ البداية بالتعاون مع حلفاء كوريا الجنوبية، مضيفا أنها ستراقب الوضع عن كثب وتضع جاهدة التدابير اللازمة.وقد عُقد الاجتماع في الوقت الذي كشفت فيه وكالة الاستخبارات الوطنية أن كوريا الشمالية بدأت في تحريك نحو 12 ألف جندي للمساعدة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.وقال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في وقت سابق إن كوريا الشمالية أرسلت أفرادا تكتيكيين وقوات إلى الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا مؤقتا، وتستعد لإرسال عشرة آلاف جندي أيضا.