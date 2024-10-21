توقعات بوصول معدل النمو المحتمل لكوريا إلى 2% للعام الثاني

Photo : Getty Images Bank

قُدِّر معدل النمو المحتمل لكوريا الجنوبية بحوالي 2% للعام الثاني على التوالي.ووفقا لوثائق صادرة عن وزارة المالية وتم تقديمها لعمليات التفتيش البرلماني أمس الأحد، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرا بنسبة 2% هذا العام، وهو نفس تقدير العام الماضي. وقد انخفض المعدل تدريجيا من 2.4% في عامي 2020 و2021، إلى 2.3% في عام 2022.يذكر أن معدل النمو المحتمل هو تقدير لقيمة الناتج الذي كان الاقتصاد سيُنتجه إذا تم استخدام العمالة ورأس المال بأقصى معدلاتهما المستدامة بما يتفق مع النمو المضطرد والتضخم المستقر.ويُفترض أن الانخفاض السريع في عدد السكان في سن الإنتاج في كوريا الجنوبية نتيجة لانخفاض معدلات المواليد وشيخوخة المجتمع، قد تسبب في انخفاض ذلك المعدل، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما من 71.1% في عام 2022 إلى 45.8% في عام 2072.وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل النمو المحتمل للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مضطرد، من 1.9% في عاميْ 2020 و2021، إلى 2.1% في العام الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التدفق النشط للقوى العاملة الأجنبية وتطوير صناعات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي.